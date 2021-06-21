高雄原創VR再傳國際捷報！由「高雄VR FILM LAB」計畫出品、賴冠源擔任製片與德國團隊「NowHere Media」跨國合製的互動VR作品《喚說其語 Ep.2 庫桑達》，於17日晚間奪得翠貝卡影展最佳VR敘事大獎（The Storyscapes Award）。

同系列作第一集為導演賴冠源執導的《喚說其語 Ep.1 潛入西拉雅》，今年更與其他台灣作品包括黃心健導演《輪迴上集》、徐漢強導演《星際大騙局之登月計劃》、陳識安導演《人之島後》，一同入選本屆韓國富川奇幻影展「Beyond Reality Exhibition」單元，台灣VR實力數次斬獲國際口碑。

《喚說其語 Ep.2 庫桑達》德國導演蓋亞特里帕拉梅斯瓦拉( Gayatri PARAMESWARAN)表示：「虛擬實境這項敘事媒材，實現了我們一直以來的計畫，而本作得獎，更大幅地曝光庫桑達族的處境與文化復甦的努力。我們堅信，說好一個有影響力的故事，能夠激發大眾一起改變現況，而本作就是最好的證明。最重要的，要感謝每一個相信、並支持這件事的夥伴、高雄市電影館與賴冠源的協助，因為有你們的信任，這個計畫才得以實現，而這將是我們文化復甦之旅的起點，我們還會繼續努力。」

兩團隊皆致力透過互動技術復甦少數民族語言，系列作第一集《喚說其語 Ep.1 潛入西拉雅》聚焦於台灣的瀕危語言「西拉雅族語」，賴冠源導演透過本作，讓沈睡的語言重新被人們訴說；系列作第二集由賴冠源擔任共同製作人，與德國VR團隊「NowHere Media」雙導演蓋亞特里帕拉梅斯瓦拉(Gayatri PARAMESWARAN)、菲利克斯蓋德克(Felix GAEDTKE)製作。