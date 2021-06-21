土耳其自製的固定翼式輕型滯空攻擊彈藥(Loitering Munition)阿爾帕古(Alpagu)，完成了首次試射，準確命中目標。阿爾帕古僅有1.9公斤，1名士兵即可操作，相當易部署，而且小尺寸使它很容易迴避雷達的追蹤。

防衛世界(Defense World)報導，土耳其國防工業局（SSB）局長伊斯梅爾·德米爾(Ismail Demir)在推特上發表這一進展，他說：「這是來自阿爾帕古的直接打擊，重量輕、威力大！」

阿爾帕古是由 STM 國防技術工業與銷售公司(STM Defense Technologies Engineering and Trade) 開發，設計目標就是可由單兵所攜帶的遙控式遠攻武器，它其實就是一種慢速無人機，只是加裝爆炸段，發現目標後就直接衝擊引爆，因此又被稱為「神風特攻無人機」。

Turkey’s 1.9 Kilogram Loitering Munition Alpagu Hits Target in Test

在隨後的新聞稿發表了阿爾帕古的試射影片，全程都是由無人機的電視攝影機記錄影像。就看到發射後，無人機飛行了約10分鐘後，通過圖片比對軟體來追蹤目標，之後找到了要攻擊的車輛，再摧毀目標。

不過，由於炸藥攜帶量不大，因此就影片來看，威力是源自爆炸產生的破片，對周邊人員造成傷害，可能無法對車輛內人員造成殺傷。

阿爾帕古的航程為 5 公里，任務續航時間10分鐘，飛行高度為 120公尺尺，巡航速度為 50 節(92公里/小時)，最大速度為 65 節(120公里/小時)。由鋰電池供電，可以在一分鐘內部署。