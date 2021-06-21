美國近日向台灣提供一批莫德納新冠病毒疫苗，對此大陸國台辦發言人馬曉光批，民進黨大搞「政治防疫」，無視大陸善意，將疫苗賦予政治顏色，延續製造兩岸對抗的政治戲碼，廣大台胞仍無法從大陸得到安全、有效和足量的疫苗。

馬曉光今日以書面答覆美國捐贈台灣疫苗。他首先提出數據，稱台灣此輪疫情肆虐已一個多月，截至6月21日，台灣新冠肺炎確診病例累計1萬4080例，死亡569例，染疫死亡率超過4％，目前台灣疫苗接種率僅約6％。

他表示，陸方對當前台灣疫情十分憂慮，多次表示願盡最大努力讓台灣同胞儘快有疫苗可用，願意提供被世界衛生組織納入全球緊急使用清單的大陸疫苗，或上海復星醫藥集團參與研發和代理的德國BNT疫苗等。

他又指，遺憾的是，民進黨卻大搞「政治防疫」，無視台灣民眾生命健康，無視大陸善意，將疫苗賦予政治顏色，廣大台胞仍無法從大陸得到安全、有效和足量的疫苗，「利用疫苗搞政治，就是對廣大台灣民眾生命健康的極端不負責任和無端戕害」。