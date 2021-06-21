Lulu（黃路梓茵）因幽默的主持風格，深受許多電視前觀眾朋友的喜愛，主持過《綜藝大熱門》、《聲林之王2》、《愛玩客》等等知名綜藝節目，日前（20日）IG限時動態分享23歲時的照片，讓她產生了小小的漣漪。

Lulu（黃路梓茵）昨（20日）在社群與粉絲們分享一張照片，照片中Lulu戴著一頂淺綠色的棒球帽子，綁著馬尾相當俏麗、可愛，穿著一件造型短袖上衣，相當陽光。Lulu表示：「七年前的今天，滿滿的膠原蛋白呀！」這一張照片也述說了Lulu的變化，已不再是青澀的少女樣。

23歲的Lulu模樣相當的可愛。（圖/Lulu臉書）

Lulu曾被「綜藝天王」吳宗憲喻為「臺灣新生代最具潛力的女主持人」，2016年開始往主持和歌唱領域發展，並發行個人首張EP《LuLu 腿》其中一首單曲《腿之歌》，和業者合作推出「蜜腿褲」成功引起不少話題，在youtube超過1500萬的點閱觀看次數，而在主持成績上也是相當亮眼，主持過許多大型頒獎典禮，並入圍第50屆電視金鐘獎「綜藝節目主持人獎」。

Lulu所發行單曲《腿之歌》成功引起許多網友的討論。（圖/Lulu youtube)

面對疫情Lulu表示：「在疫苗來之前，你還有別的方法可以先保護自己，除了好好待在家，不要亂跑之外，你還可以把自己吃得健康，並增強免疫力，每天在家都要喝大約3000cc的水 ，有時會加小黃瓜、檸檬進去，還可以減脂及補充維他命C。」

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