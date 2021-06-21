本土病例降到兩位數，不過一名男子分享自己搭乘大眾運輸工具時的恐怖經歷警告，千萬別鬆懈！因為他日前差點被坐在隔壁阿伯的汗水噴到眼睛，因此想提醒大家，經常搭乘大眾運輸的人必戴護目鏡，尤其是眼鏡族，不要覺得戴眼鏡就夠了！網友一看怕爆，直呼：「太噁」。

一名男子分享自己日前搭乘大眾運輸工具時，差點被坐在隔壁阿伯的汗水噴到眼睛，網友一看怕爆。示意圖非當事人。(本報資料照）

國內今(21)日新增75例本土病例，確診數繼跌破200例後，再降到兩位數，民眾開始期待6月28日解封可以放鬆一下。不過一名男子在網路論壇《Dcard》分享自身經歷指出，因為工作關係，每天必須搭車去隔壁縣市，日前還不是三級警戒時，沒有規定要分開坐，每個班次都坐好坐滿。

男子指出，有一次可能空調壞了，車上特別熱，坐他隔壁的阿伯揮汗動作特別大，結果汗水竟然飛濺到他的護目鏡上，他嚇到馬上拿酒精狂擦，雖然不知道汗水是否會傳染，但假如沒有那副護目鏡，汗水就會直擊他的眉毛再混著他自己的汗流進眼睛。

原PO說，還好他配眼鏡時就加購了護目鏡，可以戴在眼鏡外面，他提醒大家，如果被迫要進入人多的空間，多層防護還是比較保險，尤其是眼鏡族，慘痛的經歷告訴他「不要覺得戴眼鏡就夠了」！

貼文一出引起熱議，網友一看怕爆，紛紛回應「天啊！如果是我可能當場尖叫吧，太噁了」、「真的，有搭乘大眾交通，還是戴個護目鏡或面罩比較安全」、「就算汗水不會傳染也是滿噁的耶...」。