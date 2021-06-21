有關媒體報導，高雄男租屋處遭收回與母露宿公園，又遇疫情生活雪上加霜。高雄市社會局21日說，已派員了解，並協助黃姓身障母子入住旅館，後續由社工協助尋找租屋處，並輔導申請急難救相關補助。

黃姓身障男子原本擔任搬運工，偶爾兼職當清潔工，收入足夠照顧自己跟媽媽。疫情爆發後，黃姓男子收入銳減，月入僅幾千元，加上房東將房子收回自用，黃姓母子一時找不到租屋處，才會流落街頭。

有善心人士協助支付旅館的住宿費用，社會局為母子洽談到平價旅館；考量黃姓男子的母親行動不便，需要低樓層的租屋處，社工正協助尋找符合條件的房屋。目前除了領有社會局發給的低收入戶及身障生活補助之外，還有政府紓困4.0加發的補助9000元。

社工也提供勞動部「安心即時上工計畫」的資訊給黃姓男子參考，黃姓男子非常感謝社會局跟友人們的協助，他說，目前已收到非常多網友來電或訊息提供工作機會，因短時間內湧入太多資訊，需一段時間回應這些工作機會，會再好好考慮哪些工作可以兼顧照顧媽媽與收入。

社會局長謝琍琍表示，疫情期間，針對面臨多重問題的身心障礙者及其家庭，社會局社工仍穿梭民間整合公私福利資源，提供個案管理的多元及個別化的適切服務，如：醫療及復健服務、居住協助、經濟協助、社區資源連結等，協助身心障礙者及其家屬面對生活變化，並共同針對遇到的問題，擬定解決計畫，以順利跨越難關，市民如有需要，可洽諮詢專線（07）8139022。