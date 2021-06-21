實境行腳節目《請問 今晚住誰家》的節目宗旨就是由主持人帶領來賓造訪各行各業的職人、體驗台灣在地風土民情，並以他們的勞力換取食宿。主持人王傳一、肯納組首次同時迎來2位嘉賓，運動男星「孫其君」、文青學霸「石知田」的報到，讓戲劇圈前輩王傳一感到相當興奮，他和孫其君過去曾因為拍戲有過交集，但未曾和石知田合作過，還以為他的名字是藝名，石知田這才首度公開解釋：「這是本名，爸爸取的涵義是勤於耕耘知識的田地。」

對來賓石知田完全不熟悉的王傳一，事前做了不少功課，「我有大概瞭解一下，你是我的學弟」，原來2人都是師大附中的校友，王傳一開玩笑說：「如果就當兵來講的話，應該差400多梯，一梯是三步，你知道退到火車站那邊都不為過。」讓小學弟石知田聽完狂冒冷汗，恰巧大學也都是就讀土木工程系，差別只在於一個是讀國立台灣大學（石）、一個是國立交通大學（王），王傳一便笑說：「那其實我們之間還是有一點淵源在，你今天就跟我一隊好了！」一旁的肯納逗趣的說：「所以意思是我們書沒有讀很好嗎？」王傳一急忙解釋：「不是，是因為其君的語言能力非常厲害。」孫其君這才透露原來自己12歲的時候就出國留學，所以英文相當流利，甚至馬上與肯納來一段English communication，一個學霸組、一個國際組，這有別於以往的打工氣氛，讓人更期待後面的行程。

一行人來到新竹最大的玉蘭花產地，向種植玉蘭花的第4代傳人討教採收技巧，才知道原來玉蘭花的壽命僅有24小時，花期相當的短，且因為花朵非常脆弱，必須以反方向的方式摘採。大夥爬上3層樓高的百年玉蘭花樹上，在高處上腳踩的每一步都要非常戰戰兢兢，就連外景經驗豐富的第4代冒險王孫其君都忍不住直呼：「我出道這麼多年，從沒想過自己會在3樓高的樹上採玉蘭花。」第4代傳人笑說：「現在這棵老欉只是一個代表性而已，真正在採收的是對面的玉蘭花園，站在地上就可以採，不用爬這麼高。」孫其君崩潰怒喊：「你現在講會不會太晚了，我已經上3樓，這段我沒有Re到！」超真實的反應笑翻眾人。節目每週一至週四晚間10點東森超視33頻道播出。