4車車禍發生後，後方又傳出另起自小客車擦撞小貨車事故，造成附近交通大堵塞。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

55歲潘姓男子駕駛的曳引車，21日南下國道1號永康交流道時，疑因未注意車前狀況，不慎追撞另輛大貨車後，再推撞另2輛小客車及小貨車。不料，正當這起4車車禍造成附近塞車時，後方又再發生2輛汽車車禍。台南市永康警分局派調警力疏導交通，大約1個多小時才恢復順暢。

警方調查，今天上午10點20分左右，潘男駕駛曳引車南下永康交流道，右轉至中正北路外側車道時，疑因未注意前方車流，先追撞前方的大貨車後，再推撞小客車、小貨車，導致車頭凹陷，潘男的腿部也被夾住受困，幸經消防人員協助脫困，並無大礙。

管轄的永康警方獲報抵達現場處理時，沒多久又獲報後方車流又發生另起車禍，一輛小客車疑因不耐等候，超車又沒有抓準距離，擦撞另輛小貨車的車尾。

連續2起事故導致永康區中正北路嚴重大堵塞，警方調派8名員警在中正北路、永安路至中正北路、蔦松二街口疏導管制交通後，現場事故車輛於11時20分完成拖吊，11時35分恢復交通順暢。