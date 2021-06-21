美國擴大捐贈台灣疫苗，蔡英文總統今天透露，這是美國總統層級所作的決策，至於BNT是否需要跟中華民國政府簽約？她說，現在保留各種可能性，希望跟賣方相互協調找到大家都能接受的方式。蔡英文也透露，目前最困難的其實是免責權，法律團隊正討論如何來解決。

蔡英文今晚接受年代新聞專訪，對於美國原本宣布要捐贈75萬劑疫苗給台灣，最後擴大為250萬劑，蔡英文再次感謝拜登總統與美國政府在最短時間給予最大的支持。

雖然有一些人對此有一些負面的說法，但她說，那並不公平，台灣與美國、日本其實是相互協助的好朋友關係，疫情剛開始我們提供他們口罩，在我們困難的此時，他們就提供我們此刻最需要的疫苗。

蔡英文也透露，三位美國參議員訪台時，是告訴她美方將捐贈75萬劑，但過一段時間之後，美國政府是告訴我方，會增加給我們的劑量，她相信這三位參議員返美後，有反映一些事情，大概也感受到這次疫情對台灣造成的衝擊很大，對民心可能會有一些不安。

對於這次美國捐贈疫苗的決策層級，她說，整體來說，美國這次的對各國的疫苗協助有好幾千萬劑，分別捐贈給需要的國家，是總統層級在做的決策，不是只針對對台灣，而是從整個希望疫苗協助的所有國家作考量。

爭取疫苗過程涉及到多個時區的國家，蔡英文表示，過程中工作同仁都很辛苦，她看著所有的進展，如果需要總統做決策或者狀況需要溝通或幫忙，她都會盡力來協助。

她舉例，經常早上要處理台灣跟日本的事，下午三點鐘以後處理歐洲的事情，到了晚上以後再處理美國的事情，台灣團隊常常要忙到深夜，歐美團隊也常常要早早起來或弄到很晚才能睡。她則是有工作的時候就起來工作，工作完再回去休息。

對於郭台銘、台積電購買德國BNT疫苗，蔡英文表示，這次比較少見的是BNT在亞洲區有代理商，所以在疫苗的取得就比較複雜，郭台銘、台積電都表示願意來協助，經過上禮拜坐下來把問題都釐清後，工作團隊現在都一起工作，希望把這個事情很快速的往前推。

主持人詢問BNT疫苗是否需要跟中華民國政府簽約？她說，現在保留各種可能性，「也希望我們自己整隊後跟賣方有個相互協調，大家都能接受的方式。」至於她的底線為何？蔡英文說，「我的立場很簡單，我們要能夠拿到最多的疫苗、在最短的時間可以拿到、我們國家的基本立場都可以得到基本的尊重。」

至於上海復星的代理權，蔡英文表示，我們尊重總代理商，但希望他們的存在不要造成我們取得疫苗上的障礙。而且這疫苗必須是原廠製造、原廠直送台灣、也希望它的標籤都是按照一般的標籤來做。

蔡英文也透露，其實最困難的就是免責權部分，疫苗都有一定風險，牽涉到很多法律的問題，法律團隊也都在討論這個，看怎麼樣來解決。

外界質疑蔡英文先前提到希望7月能打到國產疫苗，她解釋這個7月只是一個目標，沒有說一定要在什麼時候打高端疫苗。但她必須要說，以現在國際供給這麼緊張情況下，很多國家領袖都出來講，最安全的還是要有自己的生產，這很重要，也有它戰略上的意義。

她強調，這是一個科學的問題，也是個專業的問題，高端要能夠成功上市，必須要能經過主管機關依照科學的標準來檢查這些疫苗是不是符合上市的規定，我們是民主國家，是一個法治國家，不是一個威權國家。「我覺得對我們自己的國家體制要有信心。」

這次台灣接受捐贈美日捐贈疫苗，被形容是「疫苗乞丐」，她說，對於幫助我們的，我們都心存感激，有能力時也要多多幫助朋友，這是個好朋友之間的互相協助，「我覺得這個乞丐的說法並不恰當」。