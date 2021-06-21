民進黨立委陳亭妃今天下午在臉書發文表示，看到最基層的鄰里長及志工們，每日揮汗穿梭在社區之中，除了戴口罩外，應該要有更多的防護，於是她準備了2000個防護面罩，要給台南市多個區的里長們，但陳亭妃PO出的照片中，紙箱上卻印著「MADE IN CHINA（中國大陸製造）」。對此，國民黨台北市議員游淑慧回應，「要給陳亭妃委員一個讚」。

民進黨立委陳亭妃 捐贈2千個防護面罩。(圖/翻攝自 游淑慧臉書)

陳亭妃21日在臉書表示，到今天為止，台南已經連續六天確診加零了，在疫情獲得一定程度控制的背後，這些基層鄰里長及志工們，絕對可以說是功不可沒。因此她和團隊特別準備了2000個防護面罩，提供給台南中西區、北區、安南區的里長。

游淑慧同日在臉書回應，「不要戴著歧視眼光去看產品產地，更不用妖魔化MIC，尤其是民間的每一份愛心！」，上海復興「代理」的德國製疫苗又如何？陳亭妃委員也樂於採購致贈「大陸製」的面罩，真正的愛台灣，就是要努力從全世界買到最好又便宜的防疫物資，包括疫苗，這是真愛。

游淑慧續指，為什麼陳委員願意採購大陸製產品？她說，理由很簡單，如果是便宜又好用的產品，幹嘛跟自己的錢過不去？就不演了。

國民黨台北市議員張斯綱也留言表示，「這就是愛台灣？！」，羅智強也喊話，「在生命面前，政治真的不重要，很高興陳亭妃懂這個道理」。