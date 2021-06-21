新冠肺炎疫情嚴峻，五月天阿信的潮牌「STAYREAL」以及「StayReal Cafe」咖啡館也受到影響，外傳為防疫禁止內用後，咖啡館業績掉了3至4成，幾乎是賠錢經營，但阿信十分體恤員工，沒有調整員工薪資，也沒有申請紓困補助，只先把營業時間縮短1.5小時，供餐至晚上7點半，改做外帶和外送。

對此，STAYREAL表示，老闆積極指示防疫，目前總公司與所有門市人員均採A、B班分流辦公避免群聚，StayReal Cafe餐點以外帶與外送為主，也有配合UberEats外送平台。營運詳細營業數字「不方便提供」。至於是否會申請紓困補助？「對於紓困申請的部分，如有需要才會去了解申請方案。」

「STAYREAL」持續推出新品，21日與來自芬蘭的療癒系代表「MOOMIN」合作推出聯名系列，以MOOMIN的快樂哲學為主題，傳達正面能量的溫馨幸福感。公關坦言，實體門市的確有受到不少影響，「為了讓大家在疫情期間也能安心購物，我們特別強化電商的運作，提供消費免運活動，接下來STAYREAL也會開發防疫相關商品及話題新品，讓大家在防疫期間也能持續感受STAYREAL想傳遞的正能量。」

STAYREAL x MOOMIN聯名系列。（STAYREAL提供）

Moomin一起散散步帆布袋