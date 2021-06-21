雲林縣部分長者因對AZ疫苗有疑慮，改打肺炎鏈球菌疫苗，導致肺炎鏈球菌疫苗大缺貨，雲林縣北港媽祖醫院表示，肺炎鏈球菌疫苗無法防治新冠肺炎，只能減低感染後的重症機率，建議長者還是以施打新冠疫苗為優先考量。

雲林縣北港鎮媽祖醫院、虎尾若瑟醫院、台大醫院雲林分院等醫院，近日有許多民眾詢問要自費施打肺炎鏈球菌疫苗，尤其是年輕民眾因不符合新冠肺炎疫苗施打條件，希望先打肺炎鏈球菌疫苗減少重症風險，不過各醫院肺炎鏈球菌疫苗都已施打完畢，必須等藥商再供貨。

媽祖醫院內科部長蔡昆道表示，肺炎鏈球菌會引發細菌性肺炎，是很常見的菌種，醫療人員與65歲上民眾、幼兒、免疫力下降者，有必要施打肺炎鏈球菌疫苗，可有效的預防肺炎，但最近卻因新冠肺炎疫情成為搶手貨，令人始料未及。

蔡昆道說，肺炎鏈球菌疫苗分為23價與13價，最近大家搶打13價疫苗，其主要作用是讓免疫T細胞可以記憶，預防時效達10年左右，但與預防新冠肺炎是否有相關性，其實這是兩回事，新冠肺炎是1種病毒性肺炎，肺炎鏈球菌疫苗是無效的。

針對有醫學研究指出，肺炎鏈球菌疫苗可減少新冠肺炎重症風險，蔡昆道指出，他建議以施打新冠肺炎疫苗為主，肺炎鏈球菌疫苗為輔，民眾若符合新冠肺炎疫苗施打條件，請盡速前往施打，如此才能降低染疫機率。

1名醫護人員說，最近除了長者詢問要施打肺炎鏈球菌疫苗，也出現許多年20至40歲年輕民眾要施打，呼籲大家還是要把肺炎鏈球菌疫苗留給真正有需要施打的族群，各種新冠肺炎疫苗已陸續進口，施打對象將會持續擴大。