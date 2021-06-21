新北市永和區安和里里長鄧長安過去「撲殺動物」爭議言論被網友翻出。（截自臉書《永和安和》）

綜藝天王吳宗憲宣布捐贈11萬劑快速檢測試劑並開放里長報名，但申請方式卻引起製作網頁反彈，吳宗憲20日開直播揚言提告，鄧長安昨回應「網頁內容一字都不會改！」，今（21日）再批「我又不是你養的小弟！」。而鄧長安過去驚人語錄也被挖出，有網友發現，他曾因說出要撲殺流浪動物而引發爭議。

吳宗憲11日以社群軟體PGTalk執行長身份，宣布捐贈11萬劑的新型冠狀病毒抗原快速檢測試劑，給全台各地村、里辦公室，但新北市永和區安和里里長鄧長安18日以「抱歉！吳天王里長不當免費打工仔！」為題製作一頁式網頁回應，網頁中列出各項申請方式，直言申請方式還需要加入註冊APP，註冊都需要身分證，「他不可能出賣自己還有里民們的個資」，嗆吳根本是假好心真行銷。

吳宗憲20日開直播回擊，「鄧里長我警告你，沒有出來見面把這件事處理完畢，那你就要去法院解釋。」

「我又不是你養的小弟！」，鄧長安今（21日）受訪則回說，會為說過的話負責，若法院真的判他敗訴，就會向吳宗憲道歉，如今疫情期間，還不如多花時間在施打疫苗及里民服務。

有網友發現，鄧長安2015年曾在臉書發文：「只要再有任何一個里民抱怨野貓野狗造成環境損害，老子就會叫相關單位來撲殺，絕不留情」，貼文曝光立刻引發熱議，更有不少動保人士批評撻伐。