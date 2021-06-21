大雷雨特報集中下在中南部，中部更是遭雷雨彈狂炸整天，南彰化鄉鎮市今天單日累積雨量高居全台前4名。（摘自中央氣象局網站／謝瓊雲彰化傳真）

雷雨彈下整天，埔心鄉南館排水銜接羅厝排水處、及埔心排水上游多處嚴重積水。（謝瓊雲攝）

雷雨彈下整天，埔心鄉南館排水銜接羅厝排水處、及埔心排水上游多處嚴重積水。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美21日傍晚至埔心鄉視察排水系統。（謝瓊雲攝）

溪湖鎮田中里三合院泡在水中。（謝瓊雲攝）

南彰化地區21日因持續大雷雨，導致員林、埔心、溪湖等鄉鎮市都累積驚人雨量，高居單日雨量全台前4名，彰化縣長王惠美與埔心鄉各級民代，21日下午前往埔心鄉視察淹水災情，討論如何整治改善排水功能。

從今日凌晨0時起至下午5時左右，埔心、員林、溪湖累計雨量分別達到330毫米、314毫米和308毫米，位區全台雨量測站中前4名，雨量驚人；王惠美等人傍晚前往埔心鄉南館排水銜接羅厝排水處，及埔心排水上游分線視察淹水情形。

王惠美表示，強降雨已超出多處排水設施通洪能力，導致水流宣洩不及，造成當地大面積淹水，在議員及各級民代建議下，縣府將針對當地瓶頸區段進行改善。

她說，考量該地區排水只靠東溝排水銜接至員林大排水，針對該地區如何進行整治工作，縣府將對於全區進行通洪斷面計算，以確保各水路達成分流的功效，並可減低淹水事件發生，此次如果有鄉親遭受到洪害損失，可將受損害部分拍照存證，申請減稅補償。

另外，溪湖地區農田幾乎泡在水中，許多低窪地區三合院淹水，不少農民上午更冒雨下田搶收蔬菜盼減少損失；溪湖鎮長黃瑞珠上午前往視察勘災，她強調將請相關單位前來會勘，盼能改善排水設施，讓民眾不再受淹水之苦。