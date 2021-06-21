電機大廠東元會長黃茂雄與菱光科技董事長黃育仁間父子之爭再延燒，黃茂雄聯手私募基金達勝集團董事長郭冠群等，6月合資新設鈺叡投資，鈺叡今天宣布以每股新台幣29元公開收購菱光50.1%股權。

鈺叡指出，公開收購菱光科技期間從6月22日起至8 月10日，依法不排除再延長公開收購時間，也不排除再啟動另一波公開收購。

對此，菱光科技接受中央社記者訪問表示，公司尚未收到上述資料，等收到資料之後，會依法辦理。

鈺叡今天宣布將以每股29元公開收購菱光科技50.1%股權，若以今天菱光收盤價24.3元計算，溢價幅度約19.34%。

鈺叡指出，此次公開收購價格不僅是菱光科技1年來股價高點，更是過去13年來高點；相較以今天為起始的前30交易日、180交易日與365交易日的平均收盤價格，溢價比分別為29.9%、42.7%及47.9%。

鈺叡表示，以13年來高價以及高收購比例進行此次公開收購，期望菱光股東大眾能參與本次應賣。

鈺叡是達勝伍創業投資及資深專業經理人共同投資設立的公司，根據資料，達勝伍創業投資資本額約新台幣21億元，鈺叡今年6月15日才成立，股本將從原先登記的100萬元增加到10億元，鈺叡股東組成包括持股比重50%的達勝伍，也包括金融圈專業經理人趙元旗，持股比重約10%，其他純財務性投資人包括光元實業及東安投資，持股比重各約10%。

值得注意的是，根據東元電機年報資料，東安投資和光元實業是東元的主要法人股東之一，其中東安投資大股東東元電機持股占比達99.6%，光元實業持股東元電機比重約1.25%；光元實業法人代表楊世緘和東安投資法人代表高尚偉2位董事被視為是東元電機公司派陣營。

鈺叡接受中央社記者電訪不諱言指出，公司成立功能就是公開收購菱光科技，這也是達勝伍創業投資基金的規劃，根據公開收購相關辦法，公開收購菱光科技期間從6月22日起至8月10日，最低成就股數占比5%，若收購股權比例達最低成就股數、並取得台灣公平交易委員會結合許可，公開收購即為成就。鈺叡不排除再延長公開收購時間，也不排除再啟動另一波公開收購。

對於收購菱光科技，鈺叡指出菱光是台灣首家投入研發生產彩色影像感測器廠商，客戶涵蓋全球多功能事務機品牌大廠，市占率高達4成多，可進一步擴展包括人工智慧及物聯網等多元化應用市場，因此採取策略性投資，欲提升菱光科技的毛利率。

法人指出，菱光主要競爭對手亞泰（4974）在彩色影像感測器市占率約2成至3成，應用已經擴展至掃地機器人領域。

對於黃茂雄在此次公開收購菱光科技扮演的角色，金融圈人士透露，私募基金達勝集團（KHL）董事長郭冠群先前在台灣摩根士丹利（Morgan Stanley）擔任要職時期，就曾為東元的財務顧問，也與黃茂雄熟稔，這次出手公開收購菱光科技，與黃茂雄交流過意見，獲得黃茂雄的支持，黃茂雄也讓光元實業和東安投資入股新成立的鈺叡。

郭冠群在金融圈赫赫有名，業界人士透露，2000年至2010年郭冠群在台灣摩根士丹利服務，2006年起擔任摩根士丹利台灣區總裁，2014年成立達勝集團並擔任董事長，期間達勝集團參與不少著名投資案，包括有線電視頻道中嘉數位網路和聯廣集團等。

東元電機股東會前電子投票改選董事結果5月24日出爐，黃茂雄為主的公司派暫以8席領先，菱光科技董事長黃育仁陣營在董事和獨立董事暫居最高權數；東元此次將改選11席董事（包括4席獨立董事），最後結果仍須待COVID-19疫情延期的股東會上見真章。