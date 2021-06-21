作家梅遜今天清晨辭世，享壽96歲。《文訊》雜誌社透過臉書發布消息，消息一出，讀者紛紛表達不捨。

《文訊》指出，梅遜在1980年因視網膜病變失明，但仍堅持在黑暗中創作的，41年來在全盲又貧瘠的環境下，仍創作200餘萬字，並出版《串場河傳》、《魯男子》、《野葡萄記》、《孔子這樣說》、《梅遜談文學》等作品，「其嘔心瀝的心血結晶，留待世人閱讀品味。」

梅遜本名楊品純，1925年出生，曾任《自由青年》等雜誌編輯、創辦大江出版社。他大力提拔年輕人，包括林懷民、瓊瑤、季季等作家都曾在他主編的刊物發表作品。

梅遜曾說「生命即文學，文學即生命」，晚年體弱仍持續創作，朋友勸他停筆休息，他說：「寫作很苦，不寫更苦！」學者作家顏崑陽教授在〈他在黑暗中為人們點燈〉一文中曾謂「梅遜先生雖然失去肉眼，但是他的心眼卻比常人還要光明；不停的文學創作，正如同在黑暗中，為人們點亮一盞『智慧之燈』」。