李鐘碩身穿秋冬21的粉色長大衣，以藍色西裝褲秀長腿。（Prada提供）

米蘭男裝周看秀男星頻變髮，李鐘碩個人IG穿上Prada新裝，邀請粉絲一同觀賞Prada 2022春夏男裝系列，他以一席墨綠夾克搭配橘色手套，將他寬闊肩膀的優勢展露無遺，讓粉絲驚訝的是，他一改保持6個月的長髮造型，恢復成過去大家熟悉的短髮，並以秋冬21的粉色長大衣登上Prada官方帳號，別於秀上扣子全扣的正經，他選擇全部不扣，並以藍色西裝褲秀出大長腿，讓粉絲直呼「短髮的歐巴，太有魅力了」。

Prada 2022春夏男裝系列打造了夏日逃亡，利用紅色隧道逃到象徵自由的海攤上，傳達出童年於海邊玩樂那種純真的快樂，呈現屬於品牌創意總監miuccia prada眼中的烏托邦，她表示：「我們需要去尋求本質和直接的快樂，回歸單純美好。」故本季服裝整體輪廓簡約優雅，除繽紛的背心、帽Ｔ、襯衫，經典西服配短褲的搭配，以上長下短的服裝比例為一大亮點。

上長下短的輪廓、漁夫帽上可放太陽眼鏡的插口，為本季亮點之一。（Prada提供）

Re-Nylone新色散發夏日氣息，連帽抽繩的小三角形，增添趣味感。（Prada提供）

在襯衫上可見的章魚、船錨等圖樣，讓人回想起2016的水手系列。（Prada提供）

但在造型背面也有小心機，自上季女裝系列後，便可發現品牌創意總監Raf Simons、miuccia prada除將品牌三角輝變得更加立體，在口袋設計上也有許多小巧思，他們這次把巧思用到了漁夫帽上，除將帽子背面延長線條成倒三角，並加上Prada三角拉片包作裝飾，同時也於帽舌上準備固定太陽眼鏡的插口，有趣又實用。

另外本季加入海洋保育元素、氣候變遷等概念，將秀場設址於義大利薩丁尼亞島的海邊舉行，也實際透過捐贈MEDSEA基金會，企圖為海洋生態系統盡份力，回到服裝上，本季有許多航海圖樣包括章魚、美人魚、警報器、船錨等，皆讓人回想起2016秋季的水手系列。

本季漁夫帽背面的拉鍊小包最吸睛。（翻攝自Prada IG）