高雄市六龜地區21日凌晨起開始下起大雨，達卡努瓦里青山巷道路距青山社區前300公尺處，因不敵連日大雨沖刷，有路面塌陷的情形，警方拉起封鎖線，避免民眾危險。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

受到西南氣流影響，高雄市六龜地區21日凌晨起開始下起大雨，達卡努瓦所所長黃清垣執行巡邏勤務時，發現轄區青山巷道路距青山社區前300公尺處，因不敵連日大雨沖刷，有路面塌陷的情形，隨即拉起封鎖線，避免民眾危險。

因青山巷道路屬於六龜區達卡努瓦里與嘉義縣阿里山鄉主要聯外道路，警方見該路段的路基毀損，隨即在該路段前後放置三角錐及封鎖線警示，以避免來往的民眾、車輛因此發生意外。

警方表示，21日雨勢斷斷續續，至晚間8時仍下著雨，已經通報相關單位處理，預計要等22日天氣好時再動工。

另因應高雄市那瑪夏區第二波年長者疫苗接種預定於22日在達卡努瓦里民生教會施打，為避免年長者前來施打疫苗時發生危險意外，警方除主動聯繫里長透過廣播方式通知民眾避免行經該路段外，也聯繫區公所緊急設立警示牌，以確保民眾安全，目前雙向管制通行，廠商將待雨停時再處理。