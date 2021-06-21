聯發科（2454）21日公告，將於7月6日除息交易，預計7月29日發放現金股利每股37元，總發放金額將高達588.44億元。聯發科本次配發股利為經常性盈餘每股21元，加上特別股利每股16元。

聯發科預計，將於7月5日舉行年度股東常會，並在7月6日進行除息交易，除息基準日為7月12日，現金股利將於7月29日發放。

由於聯發科對未來營運前景發展具備信心，因此自2021年起將經常性現金股利配息率從往年的60～70％提高到80～85％。除此之外，為回饋長期股東，並展現公司對營運前景的信心，決議額外加發四年總計超過1000億元的特別現金股利。

聯發科執行長蔡力行先前在法說會中指出，公司近年在各類產品線皆展現高度競爭力，掌握快速成長的5G、WiFi 6、ARM Computing及高階製程等關鍵技術，智慧家庭、智慧物聯網與電源管理業務也穩健增長，公司對營運前景及未來發展相當有信心，額外加發特別現金股利，與股東分享營運成果，並持續提高股東價值，回饋股東對聯發科技的長期支持。