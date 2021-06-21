陸委會20日宣布，因我方派駐香港辦事處官員拒絕簽署「一中承諾書」無法續留及赴任。對此，國民黨呼籲，政府與港府應透過談判或第三方斡旋以解決問題。淡江戰研所副教授、陸委會前副主委黃介正表示，能談判是最好，但是民進黨執政下，困難度較高。淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新認為，現在談判機會非常小。

黃介正表示，台港能夠談判是最好，但前提是港府要獲得北京同意，才敢跟台灣來談，而現在民進黨政府執政下，困難度較高。疫情結束後，兩岸三地每天有多航班往來，香港仍扮演兩岸關係中的很重要的角色。國民黨的呼籲是盼雙方各方面都能以台港人民利益為優先，但國民黨也清楚知道，民進黨跟北京要恢復對話，北京是有前提的，但民進黨不接受，台、港雙方談判的可行度，在於民進黨政府。

未來台港交流使否回到2011年以前，改委由「中華旅行社」運行，黃介正說，這不是改一個名字的問題，關鍵在九二共識，在前總統陳水扁政府時期（2000年至2008年），我方派人到香港，也是經常受到拖延。黃認為，未來兩岸關係無法改善，台港關係就無法突破。

陳一新說，國民黨因放棄九二共識，現已喪失扮演兩岸協調功能的角色，這項呼籲是「空話」。在民進黨執政下，製造「仇中」情緒，談判的機會非常小。以2019年香港反送中事件來看，大陸認為民進黨涉入程度深，更點名批判，不會想讓台官員繼續留在香港。

對於兩岸、台港未來的交流模式，陳一新說，以兩岸現在官方不對話的情況，未來交流逐漸趨於民間，能透過民間完成的領域，政府的角色將會被地方政府、民間取代，但很多情況，在政府不給予幫助的情況下，民間也很難做事，例如此次疫苗事件就需要政府出面簽約，無法單靠地方、民間力量完成。