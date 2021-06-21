台灣疫情嚴峻，各界都希望能夠早日取得足夠數量疫苗，供全體國人施打，以防範疫情，對此政府一方面從國外採購疫苗，一方面也積極推動國產疫苗的研發與製造。不過，根據一份網路民調顯示，針對中央採購、研發疫苗有沒有晚？絕大部分的網友認為，政府只是在炒短線，沒把全球局勢一起納入考慮。

網路媒體《NOWnews》以「採購、研發疫苗『沒有晚』？！中央對於疫苗政策的布局您怎麼看？」為題，進行網路投票，投票時間為6月21日至24日，截至21日晚間9點，參與投票的網友中，有77.27%網友認為「政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮」，認為「同島一命，尊重中央專業」的網友則有22.73%。

認為政府政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮的網友表示，「疫苗應做好三期實驗，疫苗如果每年都要打，國產疫苗明年打也不遲」、「自以為是，不尊重專業」、「還好有捐贈疫苗真是不敢想像真是超前部署一年多了」、「欠缺科學防疫判斷！購買還沒三期實驗的國內私人企業研發疫苗，又沒有採購足夠國際認證疫苗數量可以讓全台免疫」。

認為應該要尊重中央政府專業的網友則指出，「就算剛開始進這麼多疫苗，沒有疫情誰會去打。且疫苗又不是隨處可得，我們不僅內憂還要應付外患」、「中央專業，做很好」、「相信指揮中心」、「不團結如何抗疫，指揮中心也是由專家學者組成的」。