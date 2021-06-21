中國天宮太空站啟用後，俄羅斯國家航天局給予高度評價，並期待俄中兩國在太空的合作將更為廣闊。許多俄羅斯的太空人都希望能到中國太空站上工作，而即將在新太空站開展的第一批國際專案包括9項研究課題，有來自17個國家的專家參與，研究專案涉及微生物學、天文學和微重力物理學等領域。
據《衛星通訊社》引述俄羅斯《生意人報》指出，未來俄羅斯與中國太空站合作前景廣闊，希望俄羅斯太空人能前往中國太空站，而中國太空人也能前往俄羅斯預計於2025年開建的太空站ROSS。
報導指出，6月17日進入中國太空站的3名太空人將進行為期3個月的太空探索，主要任務是檢查、調整並在必要時修理軌道站核心艙的設備。過程中太空人將進行幾次太空漫步。
而到目前為止，中國太空人只曾經有一人進入過真空狀態的太空，當時是2008 年的神舟7號飛船任務，由太空人劉伯明執行。由於他已有進入太空的經驗，因此他被選為執行此次任務的太空人員。劉伯明指出，這次在太空站上的太空漫步將使用更先進的中國新設計太空服。
《生意人報》指出，中國雄心勃勃的太空計畫中除建立太空站外，它還包括向月球和火星探索活動，以及到 2035 年與俄羅斯航天局共同建造一個月球科研站。而在數年之內，天宮太空站建成後很可能將成為地球軌道上唯一的太空站，國際太空合作只有依靠它才能繼續下去。
報導說，早在 2018 年 5 月中國就曾邀請聯合國所有成員國在其太空站平台上進行合作。俄羅斯人也希望前往中國太空站，俄羅斯太空人馬克．謝羅夫受訪時表示：「俄羅斯航天局將與中國同行合作很有前景，俄羅斯太空人希望能前往中國太空站，而中國太空人也可前往俄羅斯計畫在2025年開建的太空站ROSS。
俄國太空專家兼科學記者伊戈爾．利索夫在受訪說：「我認為中國專家自己並不真正在意這是否是世界航太史上的里程碑。他們只是在按照自己20年前制定的計畫進行。」
他說：「歐洲人早就在盯著這個方向，一直尋找在中國站工作的機會。」「中國人在太空站中裝滿了具體研究領域的專業科學實驗台。例如，研究燃燒過程或零重力下的非接觸焊接。還有一些多用途實驗台，會邀請中外研究人員放置他們的設備。首次競標已經結束，有一個俄國與印度合作項目勝出。」
2019年就已經知道會有17個國家的太空人會在中國太空站運作後前往工作，並在新太空站上開展9項研究課題的國際專案，涉及微生物學、天文學和微重力物理學等領域。太空人馬克·謝羅夫說，「中國的同行無疑已成為太空探索的重要參與者。」
此外，《俄羅斯報》還指出，不久的將來中國人可能會乘坐可重復使用的載人飛船往返太空站，2020 年 9 月中國人曾成功測試此類設備的原型。這種新技術將使往返太空站或近地軌道更加方便，但中國尚未公布此項設備的技術與性能。
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