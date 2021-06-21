中國天宮太空站啟用後，俄羅斯國家航天局給予高度評價，並期待俄中兩國在太空的合作將更為廣闊。許多俄羅斯的太空人都希望能到中國太空站上工作，而即將在新太空站開展的第一批國際專案包括9項研究課題，有來自17個國家的專家參與，研究專案涉及微生物學、天文學和微重力物理學等領域。

據《衛星通訊社》引述俄羅斯《生意人報》指出，未來俄羅斯與中國太空站合作前景廣闊，希望俄羅斯太空人能前往中國太空站，而中國太空人也能前往俄羅斯預計於2025年開建的太空站ROSS。

即將在中國的新太空站開展的第一批國際專案包括9項研究課題，有來自 17 個國家的專家參與。圖為首批進入太空站的中國太空人。（圖／新華社）

報導指出，6月17日進入中國太空站的3名太空人將進行為期3個月的太空探索，主要任務是檢查、調整並在必要時修理軌道站核心艙的設備。過程中太空人將進行幾次太空漫步。

而到目前為止，中國太空人只曾經有一人進入過真空狀態的太空，當時是2008 年的神舟7號飛船任務，由太空人劉伯明執行。由於他已有進入太空的經驗，因此他被選為執行此次任務的太空人員。劉伯明指出，這次在太空站上的太空漫步將使用更先進的中國新設計太空服。

不久的將來中國太空人可能會乘坐可重復使用的載人飛船往返太空站，中國人曾於2020年9月成功測試此類設備的原型。圖為神舟12號載人飛船。（圖／新華社）

《生意人報》指出，中國雄心勃勃的太空計畫中除建立太空站外，它還包括向月球和火星探索活動，以及到 2035 年與俄羅斯航天局共同建造一個月球科研站。而在數年之內，天宮太空站建成後很可能將成為地球軌道上唯一的太空站，國際太空合作只有依靠它才能繼續下去。

報導說，早在 2018 年 5 月中國就曾邀請聯合國所有成員國在其太空站平台上進行合作。俄羅斯人也希望前往中國太空站，俄羅斯太空人馬克．謝羅夫受訪時表示：「俄羅斯航天局將與中國同行合作很有前景，俄羅斯太空人希望能前往中國太空站，而中國太空人也可前往俄羅斯計畫在2025年開建的太空站ROSS。

中國航太展中呈現的原尺寸天和核心艙模型，目前已升空至近地軌道，並有3名太空人入駐。（圖／美聯社）

俄國太空專家兼科學記者伊戈爾．利索夫在受訪說：「我認為中國專家自己並不真正在意這是否是世界航太史上的里程碑。他們只是在按照自己20年前制定的計畫進行。」

他說：「歐洲人早就在盯著這個方向，一直尋找在中國站工作的機會。」「中國人在太空站中裝滿了具體研究領域的專業科學實驗台。例如，研究燃燒過程或零重力下的非接觸焊接。還有一些多用途實驗台，會邀請中外研究人員放置他們的設備。首次競標已經結束，有一個俄國與印度合作項目勝出。」

2019年就已經知道會有17個國家的太空人會在中國太空站運作後前往工作，並在新太空站上開展9項研究課題的國際專案，涉及微生物學、天文學和微重力物理學等領域。太空人馬克·謝羅夫說，「中國的同行無疑已成為太空探索的重要參與者。」

此外，《俄羅斯報》還指出，不久的將來中國人可能會乘坐可重復使用的載人飛船往返太空站，2020 年 9 月中國人曾成功測試此類設備的原型。這種新技術將使往返太空站或近地軌道更加方便，但中國尚未公布此項設備的技術與性能。