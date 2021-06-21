桃園市長鄭文燦率全國之先宣布接種疫苗相關身亡者一律發10萬元慰問金，目前已發出110萬元，包括排隊等疫苗昏倒的八德張翁和返家吃粽子噎死的中壢張婦，另10人會持續聯繫到府慰問，至於疫苗施打不良事件通報，桃園已通報4起，將由疾管署認定。

鄭文燦上周五宣布，長者在疫苗接種前或疫苗接種後、或發生意外，不論是否與疫苗接種相關，市府一律發給每人10萬元慰問金，後續會由醫療單位調查確切原因，他強調是採取寬鬆的通報標準，目前民政系統通報疫苗相關死亡個案有21例，社會局已發放11人、累積110萬元慰問金。

社會局指出，已發放的11人包括等打疫苗昏倒的八德92歲張翁，和返家吃粽子噎死的中壢88歲張婦，張翁遺孀謝謝市府的關心，也提到擔憂未來自己獨居，還有老伴身後事處理，10萬元慰問金宛如及時雨，提供經濟上的協助，至於其他遺屬多詢問後續需要的問題，如民政除戶、長照申請等。

社會局指出，周日前通報的2位都已聯繫約好到府時間，另外21日新增的6人將由社工持續關懷遺屬，致電聯繫再到府發放慰問金。

至於疫苗施打的不良事件的通報，要有明確醫療上的資料，桃園目前已經通報4件給中央流行疫情指揮中心，分別是84歲張姓老嫗（家屬另提出藥害救濟申請）、96歲項姓老翁、80歲黃姓老翁和81歲黃姓老嫗，將由疾管署來判斷。

高齡長者施打疫苗後猝死案頻傳，讓家屬不能接受，像是桃園罹患肺癌的75歲蔡姓婦人，長住龜山區某長照機構，16日在機構接種疫苗，18日發燒、晚上被護理師發現失去生命跡象，送林口長庚醫院急救仍不幸離世，原已行政相驗並開立死亡證明書，但家屬質疑是接種疫苗引起，19日報警，希望透過司法相驗釐清死因，桃檢將擇日解剖。

另外龜山93歲施姓老翁4天前打疫苗，21日早吃粥突猝死；龜山52歲黃姓洗腎男18日機構接種後也是21日身亡；至於中壢82歲李姓老翁20日中午猝死，回推發現17日有接種疫苗，觀音95歲謝姓老婦16日打完疫苗後20日中午離世，總計桃園今新增6起、累積19起疫苗施打後猝死案，加上候診亡和吃粽噎死，總計21例能領10萬元慰問金。