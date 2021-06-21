在美股上市的大陸線上招聘機構－前程無憂，21日美股盤前宣布達成私有化協定，對價每股79.05美元。一旦交易完成，或將成為2021年在美上市中資企業規模最大的收購案。

華爾街見聞報導，前程無憂宣佈與GARNET FAITH簽訂私有化交易的最終協定，對價每股79.05美元，交易隱含的股權價值約為57億美元。

此前外媒曾援引消息人士報導稱，由德弘資本牽頭的一個財團即將協議收購前程無憂。該財團的成員還包括私募股權投資公司鷗翎投資和前程無憂聯合創始人、首席執行官甄榮輝。

最新的出價較前程無憂的最近收盤價溢價5.9％，與2020年9月德弘資本的初始方案相當。這將是2021年以來在美上市中資企業規模最大的收購交易之一。

報導稱，該財團收購資金主要來自於國內的銀行。日本的Recruit Holdings Co．目前是前程無憂最大的股東，持有34.8％的股份，計畫出售少量持股，並繼續持有剩餘股份。而德弘資本和鷗翎投資將合共持有超過20％的股份。