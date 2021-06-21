由於我方堅拒港府對我香港辦事處派駐人員要求簽署「一中承諾書」，港府遲遲不發給簽證下，我駐港官員昨日返台。大陸國台辦發言人馬曉光表示，台駐港機構理所當然必須在一個中國原則的政治基礎上開展活動，他又稱「台駐港機構在香港修例風波等事件中的亂港言行是掩蓋不了的」。

馬曉光今日以書面回應表示，陸方要再次指出，台駐港機構理所當然必須在一個中國原則的政治基礎上開展活動，理所當然必須遵守香港特區基本法和有關法律。

他說，台駐港機構在香港「修例風波」等事件中的亂港言行是掩蓋不了的，民進黨再次攻擊抹黑「一國兩制」，只能暴露其駐港機構所作所為的政治企圖。

他表示，民進黨為達政治目的不惜以卑劣手段進行各種政治操弄，有何資格和臉面談民主自由，有何勇氣以「民主衛士」自我標榜？

馬曉光說，「正告民進黨當局斷了勾結外部勢力謀獨的幻想，立即停止各種假援港、真亂港的行徑」。