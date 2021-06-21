陳冠名（右）在校生時期，曾擔任徵才博覽會英語司儀。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

陳冠名（右）擔任國際工作營主持人。（校方提供／謝瓊雲彰化傳真）

大葉大學英語系應屆畢業生陳冠名近日在研究所考試繳出亮眼的成績，同時錄取清華大學外國語文學系研究所及中興大學外國語文學系碩士班，透過多元活動中拓展視野、累積實力，個性外向的他，在校時也是許多國際活動、營隊的主持人，表現亮眼。

陳冠名表示，英語一直是他最喜歡的科目，就讀員林家商應用外語科期間，遇到啟發他的老師，高中時期開始大量閱讀英文報紙、英語小說，一步步提升語言能力。高職畢業後，從其他學校轉學到大葉大學英語系，得到許多學習、表現機會，參加豐富的活動，從中發揮專長、擔任英語主持人。

陳冠名說，系上開設英美文學、商務英語、英語教學等不同領域課程，他最感興趣的是英美文學相關課程，大家在老師帶領下，透過文學作品看見現實人生，也學到如何賞析經典文學作品；英語教學課程提供的知識，更讓他在補習班的教學工作更上手，商務英語課程則讓他看見外語寬廣的出路，將來他想到外商公司服務。

英語學系副主任李晶菁指出，陳冠名喜歡閱讀外國文學作品，不只外語能力優異，更積極參與各項活動，曾幫忙學校廣播文稿英譯、擔任國際工作營主持人、擔任徵才博覽會英語司儀。

李晶菁說，更難得的是，即使因為新冠疫情攪局，打斷了他原本出國留學的計畫，他去年仍自發完成了耶魯大學線上課程，順利獲得證書，十分難能可貴，這些學習歷程進而讓他在研究所考試受到青睞、肯定！恭喜他金榜題名，期待他在專業領域更上一層樓。