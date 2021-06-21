針對媒體報導「美售我魚叉飛彈要價恐破千億」乙節，國防部今(21)日表示，美政府於去(109)年10月已同意對臺軍售100套400枚「魚叉飛彈海岸防衛系統」，知會國會之上限金額為23.7億美元，以110年計畫匯率30.05換算，約新臺幣712億餘元，並無要價破千億之情；至於網傳「美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，疑與軍購案有關」，則屬無稽之談，毫無相干。
國防部再次強調，國軍所有對外軍事採購，均符合國土防衛需求，並依法、依規定執行，且完整公告於臺、美雙方政府網站，籲請國人支持。
針對媒體報導「美售我魚叉飛彈要價恐破千億」乙節，國防部今(21)日表示，美政府於去(109)年10月已同意對臺軍售100套400枚「魚叉飛彈海岸防衛系統」，知會國會之上限金額為23.7億美元，以110年計畫匯率30.05換算，約新臺幣712億餘元，並無要價破千億之情；至於網傳「美國捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，疑與軍購案有關」，則屬無稽之談，毫無相干。
國防部再次強調，國軍所有對外軍事採購，均符合國土防衛需求，並依法、依規定執行，且完整公告於臺、美雙方政府網站，籲請國人支持。
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