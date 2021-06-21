讓我們跟著MSGM的步伐到海邊玩耍，享受夏季陽光吧！本季設計總監Massimo Giorgetti以義大利DJ- Lorenzo Senni的Canone Infinito (無限的卡農)為靈感，講述於沙漠海灘上漫長的一天，更利用其催眠、無限的旋律，象徵太陽永恆的運行，帶給地球耀眼的光芒、柔和的夕陽、黑夜反複運行的過程。

該系列運用大量水下世界元素，如螃蟹、穿孔貝殼圖案、描繪美人魚的毛衣，並以水洗、水彩畫方式，讓人聯想海面的波光粼粼，同時在視覺上則由美國藝術家Stephen Milner的《Spiritual Good Time》書中，汲取對生活、海上陽光的熱愛，而本季中濃烈的橙色、杏色及霓紅色，則呼應拍攝時膠片的色彩，同時條紋上衣的金屬扣件、超大運動衫肩部的可拆卸衣領或是沙色毛圈針織運動衫與水手褲、棉質帆布夾克的搭配，體現出品牌精良製作與街頭氛圍的衝突與融合，也呼應了MSGM的品牌精神。

MSGM 2022春夏男裝系列以無限卡農為靈感。（MSGM提供）