海峽兩岸生態農業及綠色食品展交會17日至20日期間在大陸哈爾濱國際會展中心舉辦，牛樟芝精釀啤酒以及沙茶醬等台灣特色飲品和食品獲得當地民眾好評，吸引許多參觀者搶著試吃。

活動現場，特裝展區的樽牛王牛樟芝精釀啤酒成為了本次展會最為夯的打卡點之一，與以往的工業啤酒不同，這款精釀啤酒將被譽為「森林紅寶石」之稱的台灣獨有的藥用真菌牛樟芝融入基底原料，既融合了牛樟芝的多種珍貴成分，又保持了高品質精釀啤酒所必備的風味和口感，吸引許多民眾駐足試喝。

中山和欣智能照明則堪稱是本場的科技領頭羊，主打智能照明，不僅無藍光危害，更可以透過提供健康光環境，防控青少年近視，實現科學用光、健康用光的行為指引。

除此以外，台灣的各色食品牛頭牌沙茶醬、蓮緣農業的蓮花茶和九品蓮花系列保濕產品等也獲得了現場消費者的認同和喜愛。

黑龍江省海峽兩岸生態農業及綠色食品產業聯盟負責人表示，此次展會目的盼充分發揮台灣在生態農業和綠色食品產業方面的技術優勢，助力黑龍江農業產品的精深加工體系，建立兩岸高端綠色食品產業群。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障