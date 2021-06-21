國民黨台北市議員羅智強批民進黨讓台灣成為疫苗乞丐，引起綠營人士群起攻之，蔡英文總統今(21)日接受電視媒體訪問時也說，這個乞丐的說法並不恰當。對此，羅智強晚間在臉書上發文回嗆，直言「要戰來戰」，並反問蔡英文3個問題，「這不是乞丐，什麼是乞丐？」羅智強更說，蔡率領網軍出征他，他沒在怕的。

羅智強今(21日)在臉書上表示，「蔡英文，要戰來戰！」，並指出，不知是榮幸還是不幸，神隱總統蔡英文親自出馬批羅智強，主子都上陣了，當然舉黨全上、大小側翼盡出，「要車輪戰羅智強，我不回應」，也對蔡總統不禮貌，沒關係，要戰來戰。

羅智強更是三問蔡英文，「亞洲四小龍疫苗施打率台灣敬陪末座，只有6%，這不是乞丐，什麼是乞丐？美日能捐近400萬劑，蔡英文一年半到底到貨多少疫苗，這不是乞丐，什麼是乞丐？被妳説成糖衣毒藥的ECFA，妳吃了五年，你批羅智強不恰當、沒建設性，蔡英文批ECFA就好恰當、好有建設性啊！」

羅智強指出，民進黨説簽ECFA，台灣是乞丐，「蔡英文這五年，乞丐也當的很開心啊！怎麼現在就不開心了？」民進黨可以罵馬政府是乞丐，羅智強就不可以罵蔡政府是乞丐？

羅智強更對蔡英文喊話，「別以為妳親自出馬，率領綠色網軍出征羅智強，我就怕妳，這些年來，我早被民進黨霸凌出金鍾罩鐵布衫，全黨齊上、網軍齊來，沒在怕的啦！」