想要養出細緻美肌，卸妝、清潔一定要做得好，尤其是濕熱的夏季，若沒有做好清潔，粉刺、痘痘問題將頻頻出現，讓保養前功盡棄。克蘭詩、Melvita、ALBION、肌膚之鑰、ORBIS近日推出卸妝、潔顏新品，成分溫和不刺激肌膚，同時具有足夠的清潔力，使用時搭配著輕柔按摩，沖洗的同時帶走髒汙疲憊，洗乾淨的肌膚顯得更加透亮，膚況更穩定，遠離油痘困擾。

▍1.克蘭詩 阿爾卑斯清潔調理系列

克蘭詩推出阿爾卑斯清潔調理系列，三款依據不同膚質需求打造的「阿爾卑斯純淨潔顏乳」與適合所有膚質的「阿爾卑斯純淨潔顏慕斯」，運用植萃配方有機肥皂草取代人工皂鹼創造天然微泡，以最細膩輕柔的天然方式為肌膚帶走髒污，肌膚更加穩定，觸感更柔嫩，從洗淨步驟就開始維持肌膚微生態平衡。

克蘭詩推出潔顏慕斯與三款潔顏乳。（圖／品牌提供）

因應多元化的生活型態與卸妝需求，阿爾卑斯清潔調理系列推出卸妝水、卸妝乳、卸妝油三款不同型態的卸妝品，以有機黃金龍膽草與有機檸檬香蜂草打造的無汙染植萃配方為核心成分，達到鎮靜舒緩和柔嫩肌膚的效果，並添加透過公平交易取得原料，具有淨化與吸附汙染粒子的辣木萃取，從卸妝步驟就開始溫和對待肌膚，避免肌膚損傷。

克蘭詩阿爾卑斯清潔調理系列。（圖／品牌提供）

▍2.Melvita蜜葳特 百合花姸亮白潔顏油

法國知名有機植物油品牌Melvita，推出首支100%天然亮白卸妝油「百合花妍亮白潔顏油」，嚴選了三大珍貴護膚等級的植物油，百合花油、荷荷芭油、蓖麻油等植物油，卻有著超乎想像的剔透輕感，睫毛防水性彩妝也能輕鬆卸除，甫在日本上市隨即造成熱烈討論，超強卸妝力卻不帶來過度刺激，敏感肌也能安心使用。

Melvita首支100%天然亮白卸妝油「百合花妍亮白潔顏油」。（圖／品牌提供）

特別選用天然界的提亮神油百合花油，作為亮白的秘密武器，完全不含刺激性酸類成分，想亮白也不怕刺激敏感，更添加天然的護睫配方蓖麻油，強韌美睫，卸妝時散發出舒心雅致的百合香氣，搭配著輕柔按摩帶走髒汙疲憊，為緊繃的生活帶來一股清新恬淡的自在感。

▍3.ALBION 活潤透白系列潔顏新品

ALBION 即將推出2款非常適合夏日、且在防疫期間使用的潔顏產品「果然淨白卸妝精露」、「果然淨白卸妝油」。靈感來自於排毒果汁，這2支單品都加入了精選的植萃及果物成分，不只能為肌膚帶來絕佳抗氧化能力，更能為肌膚注入同一系列「活潤透白保養系列」之淨白成分，提升肌膚透明白皙感。

果然淨白卸妝精露質地較清爽，適合淡妝派的人使用。（圖／品牌提供）

果然淨白卸妝油質地較濃郁，適合全妝派的人使用。（圖／品牌提供）

▍4.肌膚之鑰 精萃光采高智能潔淨系列卸妝品

肌膚之鑰推出精萃光采高智能潔淨系列的卸妝新品，包含精萃光采潔膚水、精萃光采眼唇卸妝液、精萃光采柔膚拭妝布膜，從清潔開始呵護肌膚，3重潔淨解鎖肌膚光采，嚴選抗氧智能食物萃取，每一次卸除妝容都能享受無比呵護的潔膚體驗，並使肌膚同時獲得滋養，擁抱前所未有的清爽、潔淨享受，感受清潔儀式後如新生般的嬌嫩與淨透。

肌膚之鑰精萃光采眼唇卸妝液卸妝力很強，使用感受溫和，可輕盈去除頑固防水妝容。（圖／品牌提供）

精萃光采潔膚水使用後免沖洗，輕鬆卸除外在髒污及妝容，使肌膚潔淨水潤，煥發自然光采。（圖／品牌提供）

精萃光采柔膚拭妝布膜一張即可卸除精緻妝容，肌膚感覺潔淨、清爽、水潤。（圖／品牌提供）

▍5.ORBIS 和漢淨肌深層卸妝露

ORBIS全新推出和漢淨肌深層卸妝露，內含毛孔深清成分，能對應多種汙垢，深入且確實將殘妝雜質融出並清除，掃蕩容易讓肌膚出狀況的髒汙，搭配紫草根精華、甘草萃取精華、薏仁精華，強化肌膚抵抗力。

和漢淨肌深層卸妝露特殊成分能與阻塞在毛孔中的污垢結合，不需要多次反覆搓洗，輕鬆將殘妝雜質融出清除。（圖／品牌提供）

另外，考慮到問題肌耐受性不佳，精心調製流動性高但又凝潤有厚度的舒適質地，減輕外部摩擦，守護肌膚遠離刺激傷害，並調配出潤澤成分高達40%的無油卸妝，敏弱肌膚也能安心使用，留下水嫩清爽的素顏美肌。