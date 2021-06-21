熊貓堂Produce Pandas。（DMDF提供）

男團「熊貓堂Produce Pandas」、團員各個小熊般體型的唱跳男團來自大陸，推出兼具包容性和探索性的第一張專輯《A.S.I.A.》，近日推出新曲〈大驚小怪 Stand Up〉，在網上造成不小轟動。該團由陳鼎鼎、崔雲峰、七哈、卡斯、十七君共5名平均二十多歲的成員經由甄選組成，在疫情紛亂的一年多之間藉由SNS竄起，吸引了眾多日本「飼育員」（歌迷）。該團前陣子登上日本最大綜合音樂雜誌《CD Journal》封面，雜誌短時間內售罄，令團員們感榮開心而榮幸。

過去，日本演藝圈中享有盛名的華人偶像團體有「F4」與「飛輪海」，兩團皆有成員參與演出偶像劇作為後盾，而熊貓堂企劃羅陽表示，熊貓堂不同於以往路徑，是從訓練生企劃階段便開始啓動針對性的「出海」計劃，包括海外招募、內容、營業活動等，但遺憾因新冠疫情沒有辦法推進更多原定的落地海外的活動和傳播，「大家都無法出門宅在家裡，給了熊貓堂在網路上更多內容和資訊傳播的機會，讓各個國家地區的受眾更快瞭解我們。」

今年2月，亞洲各地正面臨嚴峻疫情，長期居家並在新興APP「Clubhouse」實現SNS交流時，日本網友口中「你聽過熊貓堂嗎？」成了聊天房中常見的話題。羅陽表示：「熊貓堂第一張專輯《A.S.I.A.》就是一個具有包容性和探索性的國際化企划，無論是國際化的創作和製作團隊，還是認真細緻瞭解和融合各地流行音樂文化等工作，致力實現音樂和快樂無國界的理念。」

羅陽也表示，熊貓堂同時通過國際社交平台，實時同步中文平台的訊息和藝人的動向，也會聆聽海外受眾的反饋，定制針對不同地區粉絲喜歡的內容，打造一個粉絲和熊貓堂一起養成的積極氛圍和環境。

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