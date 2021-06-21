亞東醫院自今（21）日起，組成「亞東疫苗到宅施打隊」，為長期臥床、行動不便的長輩，貼心提供「到宅接種」服務。（亞東醫院提供）

配合新北市政府政策，亞東醫院自今（21）日起，組成「亞東疫苗到宅施打隊」，為長期臥床、行動不便的長輩，貼心提供「到宅接種」服務。「亞東疫苗到宅施打隊」於早上9時出動，透過精準預估交通時間、醫護人員到府評估時間、疫苗施打時間及接種後觀察15分鐘等，力拚每日開瓶6小時內，完成10位長者的到宅疫苗施打。完成到宅接種的丁姓阿公家人直呼「太貼心！」，在家接種可以免除長輩下床行動的不便，家屬也表示「讓長者在家裡施打也不用怕有感染」，覺得更安心。

自6月16日起，新北市82歲以上、原住民72歲以上，有長期臥病長者，均可向各區公所疫苗接種服務專線聯絡登記，經由衛生局造冊，板橋區由亞東醫院協助媒合民眾，安排接種時間。得到這項任務後，亞東醫院非常迅速地籌備「亞東疫苗到宅施打隊」整合經驗豐富的居家服務護理師二名、與家醫科醫師一名。團隊遵照衛福部標準流程，為長者施打疫苗後就地陪同留觀15分鐘、貼心叮囑接種後注意事項。亞東醫院照顧長輩無微不至，落實新北市安全接種的最終目標。

完成疫苗施打的李姓阿嬤家屬表示，非常感謝亞東醫護團隊的貼心服務與市府團隊重視長輩照護，家屬才剛向區公所申請到宅服務需求，「沒想到星期一就可以打疫苗了！」對於團隊整體服務效率大表讚賞。李阿嬤打完疫苗後精神狀況良好，也很熱情的與醫護人員互動，唯雙腳肌力退化不良於行，無法久站久坐，對於能夠有專業團隊讓她「打疫苗免出門」，覺得安心又感謝。

疫苗開放長者施打至今，長者造冊接種率不及五成，考量長者或有身體因素不便出門，亞東醫院將持續偕手新北市政府，提供「疫苗到宅接種服務」。亞東醫院表示，本院自開放長者接種疫苗之第一時，已貼心考量長者可能因擔心行動不便，或至現場尚需耗費時間等候，而不願意出門接種，進而深入居家，提供更全面疫苗服務，也呼籲長者不要擔心，現已有各種管道可預約接種疫苗，只要符合醫師評估，可勇於接種疫苗，增加自己的保護力，同時保護家人。