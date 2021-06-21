因《想見你》晉身「國民男友」的許光漢赴陸主演的首部作品，攜手大陸女星章若楠主演的虐心愛情電影《你的婚禮》，五一連假上映收穫7.89億人民幣（約35億台幣）超高票房，「許太太」也不用怕看不到，該片確定即將於7月9日在LUX虛擬電影院上映，再次感受許光漢的陽光男孩魅力。

LUX虛擬電影院下月一共推出15部新片，有結合狼人元素的警探電影《狼嚎殺機》；曾獲金馬獎影帝提名彭昱暢主演的爆笑喜劇片《沐浴之王》；帶有華麗奇幻武打元素的《鬼劍奇兵》；具備老派動作片風格的《殲滅行動》；及看少林武僧大戰日本武士的《少林寺十八羅漢》；韓國喜劇片《遺產風暴》講述大家族的成員們為遺產爭執不下時，長男突然接到孩子遭到綁架的消息；印尼驚悚片《骷髏山奇譚》；華語喜劇片《尋狗啟事》描述印尼日惹發生大地震，意外暴露出兩公里長的頭骨化石，政府組成研究小組展開調查，後來他們決定向大眾隱瞞背後的祕密。

另外，還有《亡命緝凶》故事描述一名警探懷疑妻子的自殺不單純，於是獨自展開調查，結果發現兇手是一對父子組成的連環殺手集團；《夜行巴黎》描述法國應召女郎娜歐蜜偶然搭上晉的計程車，出於好感決定雇用他當私人司機，因此發生一連串的故事。情慾片方面，則有講述以「契約婚姻」為主題的《妻子的101次結婚》；結合「人妻」和「家庭教師」2大經典元素的《人妻家庭教師》；改編自日本推理作家江戶川亂步短篇小說的《紅色房間之惡女七星級》；及描寫不動產公司社長與神祕少女發生關係的《密室中的少女》。