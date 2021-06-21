中央疫情指揮中心表示，為因應印度Delta變種病毒，未來不管是來自哪一個國家，所有入境者均需在「居家檢疫期滿」前一到兩天接受PCR採檢，指揮官陳時中坦言這作法等同「普篩」。而其實早在去年三月，新北市長侯友宜就曾提出「入境普篩」的建議，並建議蔡總統3件事，但當時卻被中央指揮中心以「還不是時候，不需要做沒目的的普篩」給否決。

原來，早在去年三月，侯友宜就向總統蔡英文建議，立即發布緊急命令，並提出三項建議，限制本國人非必要不可至第三級旅遊警示國家或區域；限制第三級旅遊警示國家之非本國籍人士不可入境；針對第三級旅遊警示地區回來的國人第一時間全面篩檢、居家檢疫。但這些建議，卻被批評「製造恐慌」。

衛福部長 陳時中。(圖/本報資料照)

時間來到去年八月，侯友宜與六都市府代表列席行政院會，他就再度向行政院長蘇貞昌發言建議，呼籲做「全面普篩」、「居家檢疫」、「自主管理」這3道關卡，侯友宜當時指出，預防遠勝於治療，做到阻絕於境外、管控於境內，不要後續疫調一堆，累死大家。「政府有讓民眾免於恐懼的責任，我們能做就多做」。

值得注意的是，侯友宜當初這些建議，一年後的今天全都應證並真實上演。而為因應印度變種病毒，侯友宜今天強調，不管是「入境普篩」或是「入境全篩」，名稱上變動都無所謂，但在作法上不論是「一入境就篩檢」或是集中隔離後「解隔前再篩檢」，這部分尊重央疫情指揮中心的專業決定，但最主要目的只有一個，面對印度變種病毒一定要好好把關，控管好國門，阻絕於境外，不能再有任何疏漏、重蹈覆徹。