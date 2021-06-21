歌手黃鶯鶯出道46年，發行過不同語言的專輯，如國語、英語、粵語，並演唱過許多膾炙人口的歌曲《哭砂》、《愛的淚珠》、《葬心》等等音樂作品，近日在個人社群上分享日常生活照，已經69歲的黃鶯鶯完全看不出歲月所留下的痕跡，引起網友直呼：「氣質依舊，還是那麼美！」

昨（20日）黃鶯鶯在個人臉書分享居家生活照，雙手抱著兩隻愛犬，黃鶯鶯穿著一件黑白格子的洋裝，容貌保養得相當好，令人難以相信黃鶯鶯已經有69歲了！看得出目前的居家生活，過得相當簡單及樸實，身心保持健康，而她不科學的容顏似乎還停留在唱《哭砂》的年代，勾起許多粉絲無限的回憶。

黃鶯鶯日前在社群上與粉絲分享，料理煮飯的照片，她表示：「最好吃的菜，一定是自己煮的菜。」平底鍋上看到滿滿的鮮蚵，一份台式蚵仔煎就料理完成，最後配上甜辣醬，看起來相當美味動人，許多網友直呼：「好想吃姊親自料理的蚵仔煎喔！」

許多網友在底下留言表示：「鶯鶯姐還是這麼年輕、美麗，永遠是我最愛的女星！」、「看這兩張照片就明白『幸福』兩字就是如此！」、「希望鶯姐能分享多些居家照」、「怎麼變年輕了，怎做到的！」、「怎麼還像40歲的模樣？」、「疫情過後，可以考慮開店了」、「蚵仔煎看起來好好吃！跟唱歌一樣好聽喔！」