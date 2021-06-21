財政部國產署今日表示，因應新冠肺炎疫情影響，未減輕民眾負擔，行政院、財政部國產署經管，出租、委託經營、自行設定地上權的「國有非公用不動產」應繳租金、經營權利金及地租，減收2成時程延長至2022年6月30日止。

由於本土疫情增溫，國產署5月宣布今年上半年經管出租、委營及自行設定地上權國有非用不動產的非公用租金減收2成；其他機關經管的國有公用不動產依據國有財產法規定辦理收益應收的租金或者利用費，財政部也函請各管理機關斟酌各案情形減收成數或者緩收。

考量疫情持續影響及配合《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》施行期限延長到明年6月30日止，行政院核定國有非公用不動產租金減收2成措施延長至明年6月30日。

國產署表示，這次非公用租金減收措施延長1年，期間受益合法使用人約19萬5千餘戶，減租金額約7.57億元，由該署各分署(辦事處)主動辦理，無須合法使用人提出申請。

至於，其他機關經管國有公用不動產依規定(含國有財產法規定)出租案件，截至今年6月18日，累計租金減免約1.98萬戶，約6.24億元。