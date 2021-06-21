據傳香港政府自2018年7月起，要求我國駐港辦事處派駐人員須簽屬「一中承諾書」，至我方人員無法續留或赴任。行政院發言人羅秉成今日晚間發布新聞稿證實並表示，港府近年來以政治因素強加施壓，企圖打壓我國國格，除嚴正譴責外，也會調整香港辦事處，但仍會維持必要用作。

羅秉成指出，台港自2011年在互惠互利原則下，互設辦事處並有換文約定，我駐港官員亦均依約承諾遵守香港法律，並僅從事業務範圍內的活動。

羅秉成說，近年港府施壓，近日更要求我國在香港的民間團體外貿協會，及非屬港處編制單位的觀光局人員簽屬「一中承諾書」，透過各種層面企圖打壓我國國格，導致我國派駐人員赴任受阻。

羅秉成表示，目前我駐港辦事處辦理之業務，除陸委會主責之國人急難救助以及司法互助請求等業務外，業務主政機關尚有外交部領事局（國人護照補、換發）、內政部移民署（香港居民停、居留申請）、教育部（教育招生、在港臺生協助）、文化部（文化推廣）、經濟部國貿局（貿易推廣）、交通部觀光局（觀光推廣）以及金管會（既有協議及合作之後續執行）。

羅秉成說，上述的業務，會秉持維護台港民眾利益，「服務不中斷、不打折」、「衝擊最低度、最小化」等原則，妥善規劃並調整。

羅秉成表示，中華民國台灣是主權獨立國家，港府以矮化我國國格的「一中承諾書」，作為核發我國駐港辦事處人員簽證前提，片面違反2011年雙方換文內容，政府決不會接受。