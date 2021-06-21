東京奧運開幕倒數32天，東京奧運籌委會主席橋本聖子今天宣布進場人數上限，屆時單一場館最多開放1萬人或是場館容量50％的觀眾，至於帕運進場人數，待7月16日開會討論。

橋本聖子指出，預計開放的東奧進場人數，是經過日本政府、奧委會組織、東京都政府及國際奧林匹克委員會（IOC）和國際帕拉林匹克委員會（IPC）討論後決議，進場人數的限制也獲得IOC及IPC同意。

雖然專家學者建議東京奧運不要開放觀眾進場，以降低新冠肺炎感染風險，不過官方還是決定原則上以場館入場人數限制50％內、最高1萬人，假設門票持有者人數超過上限人數，就會進行抽籤，橋本聖子補充：「儘管可能因此造成門票持有者不變，但仍希望大家諒解，也會安排無法進場的民眾進行退款。」

不過目前新冠肺炎疫情變化多，也會根據7月12日之後政府宣佈緊急事態等相關訊息後，再依據民眾感染、醫療等狀況變化，再與有關當局商討對策。