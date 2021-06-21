印尼疫情升溫，今天單日確診1萬4536例，創下疫情新高峰，累計確診首度超過200萬。雅加達21日仍有超過5000例新增確診，90%的病床已滿，政府正加緊提供病床數。

印尼政府統計，今天新增1萬4536名確診病患，累計確診人數達到200萬4445例，21日新增死亡人數294人，總計5萬4956人不治，14萬7728人仍在治療或隔離。

印尼自去年3月初爆發首例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的確診病例後，今年1月30日疫情達到高峰，當時單日確診為1萬4518人。

雅加達疫情仍維持高峰，今天單日新增確診5014人，累計確診達47萬9043人，21日新增71人病逝，累計7976人不治，目前仍有3萬2060人在治療或隔離中。

印尼衛生部長布迪（Budi Gunadi Sadikin）21日指出，雅加達有3萬7456張病床，其中1萬7752張病床（約47%）供新冠患者使用，目前90%已滿，政府將新增病床。雅加達省政府也表示，將新增約2500床的醫療及隔離處所。

印尼政府稍早決定，明天起加強管制，限制辦公室、餐廳、商場等場所人數不超過總量25%，這項措施暫時維持2週。