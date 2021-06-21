對於美國原本要援助台灣75萬劑疫苗，但嗣後宣布改為250萬劑莫德納疫苗，並於20日下午運抵台灣。不但如此，美國日前還承諾要把台灣納入疫苗兵工廠。財經專家黃世聰指出，美國很可能會在台灣8月反萊豬公投之前，宣布莫德納疫苗由台灣代工生產。

黃世聰21日在《關鍵時刻》表示，在5月26日AIT處長酈英傑原本認為，無須急於發送新冠疫苗至台灣，因為台灣的確診數量在全球之間仍相對較低。

不過，黃世聰引用美國官員的擔憂指出，蔡英文的民調，從去年剛當選時的7成支持度，一路掉到最近的不到4成。並且，正好828又要對於萊豬進行公投，為防止蔡英文民調再下滑以及美國對台政策受到影響，因此，黃世聰預測，美國可能在台灣828反萊豬公投之前，宣布莫德納疫苗由台灣代工生產。

黃世聰強調，美國會這麼關心台灣，部分原因是因為台灣是重要的產業供應鏈，因此，捐贈台灣250萬劑莫德納疫苗，也會讓南韓吃味，南韓網友即在抱怨，美國援助南韓的是快要到期的嬌生疫苗。