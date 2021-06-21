大陸嘻哈歌手徐真真參加過《中國有嘻哈》、《奇葩說》等節目，人氣火紅，今（21日）卻傳出他全身燒傷，本人也曬出驚悚燒傷照，讓粉絲看了全嚇傻。

徐真真21日在微博發文，表示周六早上他在家點了薰香蠟燭，在沒吹熄蠟燭的情況下就睡著，未料引起火災，不但住處全部燒毀，他自己全身也40%二級燒傷，所幸緊急送醫後已無大礙，目前已度過危險期在醫院治療，情況還算穩定，他也不忘呼籲網友引此為戒：「睡前出門切記熄滅明火，並在住處安置防火設施」。

徐真真被燒傷後拍片報平安。（圖／翻攝自微博）

徐真真發文。（圖／翻攝自微博）

徐真真發文的同時，還在醫院拍了一段影片報平安，向粉絲們喊話：「我現在已經沒事了。」影片中，徐真真看起來精神還不錯，但傷勢頗驚人，只見他臉上貼滿膠布，看得出部份皮膚受損嚴重，已經留下疤痕，而頭髮也被燒到脫落一大片。

而徐真真的經紀人林天金，也在該篇貼文底下代為留言，透露徐真真現在正積極配合治療，情況良好，希望能盡量不耽誤原本安排好的演出和工作，另外，徐真真的手機因為被燒了無法登陸微博，所以接不到電話和訊息，目前無法回復大家給他的慰問，感謝大家的關心。