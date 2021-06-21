真的是死神擦身而過！一名工人疑似在國道或快速道路上擺好路障、三角錐，準備施工，但一輛黑色賓士卻好像完全沒有看見，壓扁路障、三角錐直衝過來，工人聽見聲音立刻靠近工程車閃躲，瞬間黑色賓士貼著工人的肚子刷過去，三角錐還彈飛起來，工人不知是膽大還是傻掉，表現相當淡定，但影片曝光，網友們看完全都嚇壞，直呼：與死神擦身而過！

有網友在臉書社團《●【爆廢公社二館】●》分享一段21秒影片，並發文：「老天保佑，祖先保佑」。

該影片顯示拍攝時間為19日13時許，地點沒有說明，看起來似乎是在快速道路或國道上，只見一名工人站在黃色工程車旁，似乎準備施工，而後方已經擺放好路障即三角錐。

不過遠遠一輛黑色賓士轎車高速行駛過來，完全沒有減速、閃躲的樣子，工人聽到聲音，趕快貼著工程車站閃躲，瞬間黑色賓士就壓過路障、三角錐衝過來，貼著工人肚子刷過，三角錐還飛了起來。而該名工人不知是驚魂未定還是膽大，相當淡定地看著飆遠的賓士。

但是看完影片的網友可是嚇壞，紛紛留言：「好恐怖」、「幸運值點滿的男人！」、「上輩子一定燒好香 功德做很多」、「福大命大 就只差那個1秒鐘」、「工作人員超淡定！！」、「見過大風大浪的男人」、「我的天啊...這肯定要漏幾滴尿的...」。

不過也有網友指出：「未依照施工規定 管制區前段距離不足」、「警示放不夠遠，10米要放一個三角錐，還要插警示燈，是不是便宜行事了，這些規定都有在合約書內寫明規定，照現場安全錐擺設，不合乎規定，10米1支三角錐，高速公路最少要放15支，150米遠開始警示，而且要有警示燈，移動施工時，後面還要跟一台衝撞緩衝車輛。」。