致災性豪雨來襲 高市六龜等5區週二停班停課、停止疫苗注射 23:012021/06/21 中時 柯宗緯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄5區22日停班停課。（中央氣象局） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 豪雨來襲！高雄市政府今（21）日深夜表示，根據中央氣象局預報顯示，高雄山區雨量為200至340毫米，依據天然災害停止上班及上課作業辦法，山區已達200毫米之停班課標準；因此高市府宣布，六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區於明（22）日停止上班上課，並停止上述各區之疫苗接種作業。 致災性劇烈豪雨擴及北台！這一區雨量恐灌破700毫米 #豪雨 #來襲 #停止上班上課 #山區 #作業 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 致災滯留鋒要來了 氣象局17時30分啟動大規模豪雨作業 17:192021/06/21 生活 猝死個案頻傳 鄰長不敢打AZ想等莫德納 18:052021/06/21 生活 高嘉瑜爆疫苗爭議後 最新「民調」跌破眼鏡 23:452021/06/21 政治 竹縣衛局提4準則 揪網路成癮 04:102021/06/21 地方新聞 東京山手線停駛原因找到了 電纜龜裂致停止供電 13:122021/06/21 國際 台中市議員為課後照顧、兼職、特教班助教員請命 08:292021/06/21 生活 雨炸南台挹注水庫6788萬噸 最大贏家狂吞5400萬噸 22:522021/06/21 生活 雨炸南投 街仔尾溪黃水奔騰 04:102021/06/21 地方新聞 北農群聚延燒 黃珊珊令陰性者先打疫苗 11:372021/06/21 生活 3月未足額進用身障者 中科院、華邦電分為公私第一 11:362021/06/21 財經 聯準會轉鷹與大陸打壓 加密通貨連線大跌 22:372021/06/21 財經 梅雨鋒面南移台灣 經濟部應變小組開設二級 12:002021/06/21 財經 無畏通膨 壽險業五利多 04:102021/06/21 金融．稅務 生活熱門新聞 建中詩人教師吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲 - 生活 桃園5確診創新低 六輕群聚添3人 足跡僅龍潭中興郵局 - 生活 彰化公布最新確診足跡 圓明聖道院還有全聯被逛了好幾次 - 生活 解封無望？北農45人確診 萬華進入第三波感染 - 生活 他曝搭車最恐怖經歷：必戴護目鏡 尤其是眼鏡族 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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