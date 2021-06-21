豪雨來襲！高雄市政府今（21）日深夜表示，根據中央氣象局預報顯示，高雄山區雨量為200至340毫米，依據天然災害停止上班及上課作業辦法，山區已達200毫米之停班課標準；因此高市府宣布，六龜區、甲仙區、茂林區、桃源區、那瑪夏區於明（22）日停止上班上課，並停止上述各區之疫苗接種作業。