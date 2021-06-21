美國海軍航空兵裡俗稱「紅色12隊」的第12綜合戰鬥機中隊 (VFC-12)，擔任的是假想敵的角色，雖然他們的座機也是F/A-18E戰機，但是為了有所區別，就刻意塗裝成俄羅斯戰機的模樣。紅色12隊的最新扮相剛剛亮相，仿佛就是俄羅斯空軍 Su-57戰機的模樣。

航空學家(The Aviationist)報導，新塗裝的戰機於 2021 年 6 月 18 日首次公開露面，是在一篇關於 VFC-12中隊的 指揮官 拉茲爾(CDR Runzel )退休儀式的臉書貼文。同時也是歡迎新長官的到來，這架F/A-18E在座艙蓋邊，標有VFC-12中隊的新指揮官高爾奇( CDR Scott “CAWK” Golich) 的名字。

不管是美國海軍或是空軍的假想敵中隊，通常都是選用比較老一點的戰機，這是避免排擠前線部隊的戰機換裝工作，因此紅色12隊採用的座機也比較舊一點，從F/A-18C「傳統大黃蜂」，慢慢進步到F/A-18E「超級大黃蜂」 Block 1。Block 1是 超級大黃蜂最早期的版本。

VFC-12之前的塗裝，此時還是操作「傳統大黃蜂」F/A-18D。(圖/美國海軍)

俄羅斯戰機的空優迷彩風格與美國戰機相當不同，美國戰機的空優迷彩深淺色塊並不明顯，相對的，俄國的配色對比相當明顯，深藍灰的色塊與淺灰底色對比強烈，這個風格也被紅色12隊引用，看起來相當有趣。

紅色12隊過去也曾模仿過Su-27 、Su-30SM、Su-34 與Su-57重罪犯的配色。有一段時間，俄羅斯空軍流行數位格狀迷彩，不多久，紅色12隊也有類似的塗裝。