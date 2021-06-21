匯豐證券指出，聯發科（2454）同步面臨需求與競爭兩層面疑慮，恐使下半年營運成績缺乏上檔驚喜，把投資評等由「買進」降為「中立」，推測合理股價更是從1550元幾乎腰斬到800元，外資看半導體權值股後市又見分歧。

摩根士丹利證券才降評最大權值股、半導體領頭羊台積電，引起摩根大通證券出面力挺，展開多空論戰；IC設計龍頭現遭匯豐證券降評「中立」，半導體大型股的討論度急速升溫。

匯豐證券4月時才基於5G系統級晶片（SoC）放量，把聯發科股價預期調高到1550元，孰料大陸智慧機終端需求不旺，導致出貨遜於預期，加上部分零組件缺貨，迫使匯豐證券調降聯發科5G晶片出貨量27％，降為1.6億套，低於市場共識的1.8億套。

受5G晶片出貨下滑影響，聯發科行動裝置營收組成也改變，較高毛利的5G SoC比重預估由77％降為68％，不利聯發科整體毛利表現。

不只智慧機業務有疑慮，占聯發科營收五成的非智慧機業務（包含電視用SoC），開始面臨LCD電視需求轉弱跡象，影響供應鏈營運，亦替聯發科營收成長性造成壓力。

匯豐證券並點出，過去高通因為三星半導體代工問題，相比之下，與台積電的合作的聯發科占有策略優勢。不過，高通現在也採取與台積電合作生產中高階產品策略，從台積電獲得的晶圓代工量能將自2022年起明顯放大，對聯發科無疑是一大威脅，換言之，聯發科欲進一步獲取市占的企圖心，恐會受阻。

根據匯豐所作情境分析，聯發科5G SoC每失去5～10％市占率，將對2022年獲利造成5～11％的負面影響。

基於上述狀況，外資一口氣調低聯發科2021～2023年獲利預期，值得注意的是，聯發科2020、2021年獲利年增率高達76與84％，但外資轉趨保守後並調降財務預期後，2022年獲利年增率只剩下8.5％，高度成長性消退。