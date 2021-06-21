緬甸遭罷黜前領導人翁山蘇姬今天感謝她的支持者，因為他們違抗軍政府、頭戴鮮花示威，以慶祝她的76歲生日。與此同時，針對她的一連串刑事指控審判也已再度開庭。
緬甸各地示威者19日在髮上插鮮花慶祝翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）生日。翁山蘇姬是緬甸的民主偶像，頭戴鮮花是她長年來招牌造型，她在軍政府軟禁下度過76歲生日。
許多民眾模仿翁山蘇姬的頭戴鮮花造型，並將照片上傳社群媒體，從緬甸前選美皇后圖薩爾（Thuzar Wint Lwin），乃至反抗軍士兵皆共襄盛舉。
在法院今天聆訊後，翁山蘇姬的律師金蒙紹（Khin Maung Zaw）告訴記者，翁山要她的律師團「對民眾傳達她的感謝，並且分享她的祝福」。她還說，自己「健康良好」。
在緬甸首都奈比多（Naypyitaw）特別法庭展開的審理程序禁止記者旁聽，一名法新社記者表示，庭外有大量警力駐守。
緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）以去年11月國會大選發生舞弊為由，合理化他的奪權，並且揚言解散翁山蘇姬領導的政黨「全國民主聯盟」（NLD）。
翁山蘇姬的律師曾表示，預計審判將在7月26日結束。針對她的其他指控包括，她非法接受黃金作為報償，並且違反殖民時期機密法。
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