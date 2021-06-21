才剛宣佈於月中在離夏威夷不遠的太平洋中部實施大規模反潛演習後，俄羅斯國防部再次宣佈，正在太平洋中部的2支艦隊多種兵力集團同時演練了消滅假想敵航母打戰鬥群的科目。大陸軍事專家指出，這兩次演習是首次有國家在靠近美國領土不遠處的海域進行演習，加上演練的是攻擊航母戰鬥群，不僅針對性極為明顯，更是一種貨真價實的威嚇姿態。

《衛星通訊社》引述俄國防部的聲明說，太平洋艦隊的2個艦艇編隊在千島群島東南約2500海裡（約4600公里）處實施大規模演習，實際演練了探測、對抗和對假想敵航母打擊集團發起導彈攻擊的科目。

聲明說，假想導彈攻擊由榮獲納希莫夫勳章的艦隊旗艦、近衛導彈巡洋艦瓦良格號、沙波什尼科夫元帥號護衛艦，以及俄聯邦英雄阿爾達爾．齊堅紮波夫號、完美號和轟鳴號輕型護衛艦實施。

報導稱，為模擬最大程度接近遂行戰鬥任務的情況，在探測和消滅假想敵航母戰鬥群演習期間，俄太平洋艦隊派出相距300海裡的兩個艦艇編隊進行演練。俄羅斯國防部解釋稱，「其中一個戰術艦艇群扮演假想敵，並與在遠海區的艦艇集團主力進行對抗。」

此外，這場演習中還有太平洋艦隊的潛艇和海軍航空兵數架圖-142M3遠程反潛機參加，最新升級配備口徑巡航導彈系統的沙波什尼科夫元帥號護衛艦是首次參加此次遠海區演習。

在此之前，俄國防部亦發表聲明稱，俄海空軍遠征4000公里深入太平洋中部實施大規模演習，演練對假想敵潛艇進行聯合反潛攻擊行動，有多達20艘各型艦艇參加。大陸不具名專家分析稱，這是自冷戰結束以來，俄軍在海上最大規模的一次演習，展示俄海軍遠程聯合作戰能力。這次距離美國領土非常靠近，又是演練摧毀航母戰鬥群，針對性明顯，威嚇意味十足。

夏威夷當地媒體指出，俄羅斯海軍艦隊15日在夏威夷以西300英里至500英里（約為482公里到804公里）的海域開展大規模演習，為應對俄軍的大型演習，美軍從夏威夷緊急出動3架F-22隱形戰機升高監控，卡爾．文森號航母戰鬥群亦於檀香山外海戒備。美國國防部官員表示，美國空軍從夏威夷出動F-22戰機是為了回應俄羅斯轟炸機的飛行活動，但這架轟炸機沒有進入美國的防空識別區，因此沒有被攔截。