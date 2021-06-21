鴻海創辦人郭台銘、全球晶圓代工龍頭台積電有意願採購德國BNT疫苗，受到全台灣民眾熱議，財信傳媒董事長謝金河在臉書指出，幾個月前就有人倡議台灣應該拿晶片換疫苗，只是那時候台灣疫情控制很好，大家沒有那麼追切感，這次全台搶疫苗，台積電真要出手，台積電是有威力的。

謝金河表示，要大家回想今年3月，全球車用晶片嚴重短缺，德國經濟部長特別致電台灣，希望台積電能增加車用晶片的產能，台灣半導體製造能力，這時開始受到歐洲高度關注。經過半年來努力，台積電提高車用晶片產能，並拉低一些毛利率，不過車用晶片荒已經解決大半，6月底供需趨於平衡，全球汽車業將加速衝刺。

全球汽車大廠近來股價大漲，謝金河指出，包括德國VW，BMW，賓士等股價都大漲，日本的Toyota股價首度衝破一萬日圓關卡，帶動本田上漲，過去20年來股價都不會動的通用汽車及Ford股價居然大漲，分別從14.32大漲到64.3美元、從3.96大漲到16.45美元，這一切的背後推手就是美國總統拜登。

謝金河強調，美國總統按規定是不可親自駕車的，但拜登特別為福特汽車的電動皮卡F-150 Lighting站台，拜登為福特汽車打氣，是因為福特汽車宣布到2025年投資220億美元，全力投資電動車。拜登致詞表示，電動汽車是汽車業的未來，沒有回頭路，美國電動車的市占率及電池都落後大陸，「但我要告訴他們，他們不會贏得這場競賽，我們不能讓他們贏！」拜登說美國要迅速行動，這正是福特汽車現在正在做的事。

謝金河表示，從汽車到電動車，成為國力競賽一個指標，大陸卯足全力，這次福斯汽車要投入730億歐元，全力發展電動車，南韓及日本也加碼前進，讓這個產業變成國家隊。可以想見在陸美角力的新時代，每一個國家都會想盡辦法構築國家產業，台灣在汽車工業及這次全民焦慮的疫苗產業，都沒有強大的國家，謝金河認為，看到拜登這麼挺福特，應該可以給台灣更大啟示。