台北市長柯文哲日前爆料，民進黨立委高嘉瑜幫小禾馨診所喬疫苗，禾馨醫療營運長林思宏出面強調，絕無關說，並公布與衛生局人員的對話紀錄，但北市衛生局長黃世傑卻說，「講難聽一點，根本得寸進尺」，並指「得寸進尺」比較像是在講綠委高嘉瑜。對於高嘉瑜捲入疫苗爭議，一份最新網路聲量顯示，高嘉瑜負聲量佔全台北市8位立委的53.3%。

台北市立委近一周負面聲量佔比圖。(圖/「QuickseeK快析輿情資料庫」)

《TPOC台灣議題研究中心》透過「QuickseeK快析輿情資料庫」，分析近一週以來臺北市8位立法委員的正負聲量資料。比較各個立委負面聲量，其中以民進黨內湖、南港區的高嘉瑜，負面聲量最高，共8590筆(占53.3%)，其次是萬華區及中正21里的林昶佐 (占比29.9%)，接著是國民黨信義、南松山的費鴻泰 (占比5.7%)。

台北市立委近一周正負面聲量 表格。(圖/「QuickseeK快析輿情資料庫」)

「QuickseeK快析輿情資料庫」21日於臉書撰文指出，值得注意的事情是，這三位吸取近九成負面聲量的立委，在2020年的立委選舉中與第二名的得票率差距都小於5%，而面對負面聲量來襲，幾位委員如何由黑轉紅，重新贏回選民信任，將有待於後續持續的觀察。

對於疫苗爭議，高嘉瑜21日在臉書回應，自5月底第一次接到禾馨陳情，就立刻轉達給衛生局，在此之前，她從未接觸也不認識禾馨診所任何人，也從未到過診所，沒有任何私交及往來。